Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:29

Смолов заявил, что РФС не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола

Дарья Алексеева
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Динамо» Федор Смолов считает, что РФС не стоит переходить из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

26 октября президент РФС Александр Дюков заявил, что исполком РФС рассмотрит вопрос о возможном переходе в АФК на заседании в ноябре или декабре нынешнего года.

«Мое видение ситуации не поменялось. Не стоит переходить в принципе. Где гарантия, что команды чемпионата мира не откажутся против нас играть? Или что азиатские конфедерации проголосуют за нас», — сказал Смолов.

16 октября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация собирается остаться в составе УЕФА.

Федор Смолов
Футбол
РФС
ФК Динамо (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
Роналду и Макгрегор увидели Фьюри в нокдауне. Реакция Усика на падение Тайсона против Нганну стала мемом
«Как прежде уже никогда не будет». Хромых показала прогресс, но до хорошей формы ей еще далеко
Русскоговорящий таксист из Киева после скандала поблагодарил людей за поддержку
ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР
Аналитик назвал возможные последствия разрыва газового договора РФ и Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Соловьев: «Если есть возможность договариваться с УЕФА, надо по этому пути идти. Нет — ищем другие форматы»
В РФС отметили, что выход из УЕФА не отменит санкций ФИФА
Газзаев заявил, что РФС должен рассмотреть вариант с переходом в Азию
«Возможность перехода в Азию по-прежнему существует, вопрос рассмотрим в ноябре — декабре». Дюков — о будущем российского футбола
Дюков — о положении российского футбола: «Одним словом точно не смогу оценить»
Дюков: «УЕФА предпринимает попытки, которые направлены на допуск наших юношеских команд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смолов рассказал, чем будет заниматься после окончания карьеры: «Хочу пойти на спортивный менеджмент»

Чанов: «Краснодар» — не двестипроцентный лидер, все может измениться»