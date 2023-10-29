Смолов заявил, что РФС не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола

Нападающий «Динамо» Федор Смолов считает, что РФС не стоит переходить из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

26 октября президент РФС Александр Дюков заявил, что исполком РФС рассмотрит вопрос о возможном переходе в АФК на заседании в ноябре или декабре нынешнего года.

«Мое видение ситуации не поменялось. Не стоит переходить в принципе. Где гарантия, что команды чемпионата мира не откажутся против нас играть? Или что азиатские конфедерации проголосуют за нас», — сказал Смолов.

16 октября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация собирается остаться в составе УЕФА.