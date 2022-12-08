Смордская отреагировала на информацию о том, что со следующего сезона в РПЛ могут ужесточить лимит на легионеров

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию о том, что со следующего сезона в РПЛ могут ужесточить лимит на легионеров.

«Мое категоричное мнение: «Не надо ужесточать лимит на легионеров! Оставьте его уже в покое!» Никто к нам не едет, и угроз никаких нет. Этим людям, что, нечем заняться что ли?

Я вообще их не понимаю. Недавно был введен новый лимит, а эти... Вообще покоя не дают», — цитирует Смордскую Sport24.

В данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон до 13 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно могут находиться только 8 легионеров.