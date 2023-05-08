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Сегодня, 19:48

Смородская заявила, что делать выводы по игре «Локомотива» еще рано

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что выводы по игре железнодорожников делать рано.

«Станет ли «Локомотив» конкурентом «Зенита» в следующем сезоне? Да рано об этом говорить, куда вы так спешите? Еще неизвестно, по какой формуле будем играть в следующем сезоне. Я очень рада, что «Локомотив» поднимается, поздравляю их с этим, но выводы делать рано. Является ли Лантратов вратарем номер один в России? Нет, он не номер один», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

После 26 туров московский «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. От «Оренбурга», идущего восьмым, команду Михаила Галактионова отделяют 4 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-rada-chto-lokomotiv-podnimaetsya-no-vy-vody-delat-rano/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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