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Сегодня, 08:04

Смородская: «Хочется верить, что молодежь «Локомотива» продолжит блистать и приносить результат»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о предстоящем матче железнодорожников против «Спартака».

«Считаю «На мой взгляд, в этот раз у «Локомотива» больше шансов на победу в дерби, чем у «Спартака». Хочется верить, что молодежь «Локомотива» продолжит блистать и приносить результат», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» в 10-м туре РПЛ пройдет в субботу, 28 сентября. Начало — в 16.30 по московскому времени.

На данный момент железнодорожники с 21 очком занимают третье место в чемпионате России. Красно-белые (16) располагаются на пятой строчке.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская

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