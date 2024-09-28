Смородская: «Хочется верить, что молодежь «Локомотива» продолжит блистать и приносить результат»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о предстоящем матче железнодорожников против «Спартака».

«Считаю «На мой взгляд, в этот раз у «Локомотива» больше шансов на победу в дерби, чем у «Спартака». Хочется верить, что молодежь «Локомотива» продолжит блистать и приносить результат», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» в 10-м туре РПЛ пройдет в субботу, 28 сентября. Начало — в 16.30 по московскому времени.

На данный момент железнодорожники с 21 очком занимают третье место в чемпионате России. Красно-белые (16) располагаются на пятой строчке.