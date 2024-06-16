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Сегодня, 22:35

Смородская: «Пусть Глушенков попробует закрепиться в «Зените»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном переходе полузащитника железнодорожников Максима Глушенкова в «Зенит».

«Бедный наш футбол. К сожалению, в большинстве своем он варится в собственном соку, а это не дает никаких драйвов к развитию. Пусть Глушенков попробует закрепиться в «Зените». Мне нравится, что будет конкуренция с бразильцами. Пусть старается и тренируется, но ему будет непросто», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что Глушенков согласовал контракт с «Зенитом».

Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Ольга Смородская
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