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Сегодня, 13:22

Смородская — об аренде Изидора в «Сандерленд»: «В «Зените» у него ничего не получилось»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» отреагировала на переход форварда Вильсона Изидора в «Сандерленд» на правах аренды.

23 августа «Зенит» объявил о переходе 23-летнего игрока в аренду в английский клуб до конца сезона-2024/25 с обязательным правом выкупа.

«В «Зените» у него ничего не получилось. Тренер больше в него не верит. Хорошо, что они нашли для него какой-то клуб. Изидор зря уходил из «Локомотива»? Думаю, у него и там ничего не получилось бы. Он правильно сделал, что перешел в «Зенит». Но нигде ничего у него не вышло», — сказала Смородская «СЭ».

Изидор перешел в «Зенит» в сентябре 2023 года. За это время он сыграл 26 матчей и забил 4 гола. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Футбол
ФК Зенит
ФК Сандерленд
Вильсон Изидор
Ольга Смородская
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