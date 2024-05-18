Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:15

Смородская назвала «Динамо» не чемпионской командой

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказал, что думает о чемпионской гонке в чемпионате России.

«Сменится ли чемпион в этом сезоне? Ой, не знаю. Что-то я сомневаюсь, что «Динамо» выиграет РПЛ. Сейчас это не чемпионская команда, очень неуверенная, с большими колебаниями туда-сюда. За два тура может произойти вообще что угодно, «Зенит» нельзя сбрасывать со счетов», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

За два тура до конца сезона «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка в 28 матчах. «Зенит» с 51 очком идет на второй строчке, следом идет «Краснодар» (50 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-dinamo-ne-chempionskaya-komanda-somnevayus-chto-oni-vy-igrayut-rpl/
ФК Динамо (Москва)
Ольга Смородская
4
Обсудить
Читайте также
«Динамо» находится в четырех очках от чемпионства
Бывшая звезда «Интера» Станкович стал тренером «Спартака»
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
Семак снова стал дедом, может потерять форварда, у легионеров исчезает мотивация, клуб всё опровергает. Что сейчас происходит в «Зените»
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
Станет ли «Динамо» чемпионом уже в этом туре? Как изменятся расклады в борьбе за выживание?
«Зенит» потеряет очки в Грозном, а «Спартак» обыграет «Рубин». Прогнозы на 29-й тур РПЛ
Гаджиев рассказал, почему выросла конкуренция в борьбе за чемпионский титул в РПЛ
«Сочи» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча
Вратарь «Сочи» Рудаков: «Морено — один из лучших тренеров в моей карьере»
Основная нагрузка в чемпионате России-2023/24 легла на 11 из 23 судей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Камоцци оценил шансы Козлова перейти в европейский клуб