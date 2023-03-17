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Сегодня, 19:12

Смородская назвала Фернандеша беспринципным человеком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на обвинения экс-игрока команды Мануэла Фернандеша.

«Какой-то бред сивой кобылы! Бедный Фернандеш... Что же он не ушел от нас? Не могли с ним никак расторгнуться. Обида на меня? Он бессовестный, беспринципный человек. Получал такую большую зарплату и не играл, потому что все время был не готов играть. И еще чем-то остался недоволен. Ну, редкий тип!» — приводит слова Смородской Sport24.

Ранее бывший полузащитник московского клуба заявил, что Смородская заставляла его сдавать анализы перед тренировками. По его словам, за ним также «шпионили» по инициативе Смородской.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-17-bessovestnyy-besprintsipnyy-chelovek-smorodskaya-otvetila-na-obvineniya-fernandesha
Мануэл Фернандеш
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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