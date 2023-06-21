Смородская назвала неудачным трансфер Игнатьева в «Локомотив»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии «СЭ» высказалась об уходе форварда Ивана Игнатьева из московского клуба.

«Неудачный трансфер получился. Игнатьев ничего не смог показать. Логично, что «Локомотив» его отпустил. Не считаю, что нужно было дать ему еще один шанс. Я думаю, что в РПЛ у него есть возможность поиграть», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В сезоне-2022/23 Игнатьев провел 27 матчей за железнодорожников, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в «Сочи».