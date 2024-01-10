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Сегодня, 15:05

Смородская назвала сезон РПЛ-2023/24 самым интересным за последние несколько лет

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о чемпионате России-2023/24.

«Фактически у «Краснодара» нет преимущества над «Зенитом», тем более, догоняющим всегда проще. По интриге текущей чемпионат, наверное, самый интересный за последние несколько лет. Вряд ли чемпион определится за несколько туров до конца», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодара» с 38 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на 2 балла. Третье место занимает «Динамо» (32).

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Ольга Смородская
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