Смородская назвала справедливым наказание КДК РФС по инциденту с Дзюбой: «Приличный человек так себя не ведет»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение КДК РФС дисквалифицировать нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей.

«Справедливое наказание. Очень плохой поступок. Так нельзя себя вести. Даже если бы журналист был сто раз виноват, приличный человек так себя не ведет», — сказала Смородская «СЭ».

34-летний форвард после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1), в котором не играл из-за травмы, грубо ответил журналисту «РБ Спорт» на вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.