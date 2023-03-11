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Смородская: «Мне бы не хотелось, чтобы «Локомотив» оказался в зоне вылета»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу железнодорожников над «Ахматом» в матче 19-го тура чемпионата России (1:0).

«Матч сложный, было много спорных моментов. У «Локо» два удаления, но я рада, что он выиграл. Сложно сказать, были ли удаления по делу. Тяжело предположить, куда «Локомотив» доберется в турнирной таблице по итогам второй половины чемпионата. Но мне бы не хотелось, чтобы они оказались в зоне вылета», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

«Локомотив» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/smorodskaya-ne-khotelos-by-chtoby-lokomotiv-okazalsya-v-zone-vyleta-234720/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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  • НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ

    Старая,не ссыкуй,пятое колесо не выкинут.

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  • andy1962

    тетенька, не волнуйся. Паровоз встал на правильный путь как только убрал фрицев.

    11.03.2023

  • hovawart645

    Пора бы её с Федуном поженить - самая брюзжащая пара нашего футбола!)))

    11.03.2023

  • VictorDiktor*****

    /Ай да, бабка, ай да, спец Вот хлопотам конец/:upside_down:

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