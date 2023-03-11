Смородская: «Мне бы не хотелось, чтобы «Локомотив» оказался в зоне вылета»

Сегодня, 19:45
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу железнодорожников над «Ахматом» в матче 19-го тура чемпионата России (1:0).
«Матч сложный, было много спорных моментов. У «Локо» два удаления, но я рада, что он выиграл. Сложно сказать, были ли удаления по делу. Тяжело предположить, куда «Локомотив» доберется в турнирной таблице по итогам второй половины чемпионата. Но мне бы не хотелось, чтобы они оказались в зоне вылета», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.
«Локомотив» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ
Старая,не ссыкуй,пятое колесо не выкинут.
11.03.2023
andy1962
тетенька, не волнуйся. Паровоз встал на правильный путь как только убрал фрицев.
11.03.2023
hovawart645
Пора бы её с Федуном поженить - самая брюзжащая пара нашего футбола!)))
11.03.2023
VictorDiktor*****
/Ай да, бабка, ай да, спец Вот хлопотам конец/:upside_down:
11.03.2023