Смородская: «Не факт, что Личка отработает в «Динамо» лучше Йокановича»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сомневается в том, что Марцел Личка сможет добиться успеха в «Динамо».

«Сейчас невозможно угадать, как сложится судьба «Динамо» в предстоящем сезоне. Многое зависит от возможных усилений и того, как новый тренер адаптируется в команде, что нового он привнесет. Не факт, что Личка отработает в «Динамо» лучше Йокановича. Нельзя судить только по тому, что мы видели в прошлом сезоне. Нужно проводить серьезный анализ, чтобы сравнить тренеров. Так что это покажет только время», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. 45-летний чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года при достижении определенных условий.