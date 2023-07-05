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Сегодня, 17:25

Смородская не верит, что Санчес приедет в «Спартак»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Сморосдкая прокомментировал слухи о возможном трансфере Дэвинсона Санчеса в «Спартак».

«Не знаю, откуда появляются такие слухи, но я не верю, что Санчес приедет в «Спартак». Такое возможно с бывшим игроком клуба чемпионата Англии, но с действующим — почти невозможно. Сейчас такой трансфер очень маловероятен. Вопрос денег, безусловно, важен для игроков и клубов, но в нынешней ситуации иностранный клуб может попросту не захотеть совершать сделку с российской командой», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Ранее в агентстве FV Players, представляющем интересы Санчеса, подтвердили заинтересованность московской команды в футболисте.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В минувшем сезоне 27-летний футболист провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-ne-veryu-chto-sanches-priedet-v-spartak-sejchas-takoj-transfer-ochen-maloveroyaten/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская
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