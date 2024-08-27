Смородская не верит в способность «Локомотива» побороться за чемпионство

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала выход команды на 1-е место в турнирной таблице РПЛ.

Железнодорожники в 6 матчах набрали 15 очков. На 2-м месте идет «Зенит» (14 очков), на 3-м — «Краснодар» (12).

«Лидерство «Локомотива» очень удивило вопреки всем моим пессимистическим прогнозам. Пока еще рано говорить о конкретном первом месте, но текущее первое место случилось. Судейские ошибки в пользу команды? Да, согласна. Я видела эти ошибки.

Потеря Глушенкова? Я не понимаю, как может было расстаться с таким футболистом. У меня нет объяснения. Они же пол-команды продали. Работу Галактионова оценивать рано еще. Что такое шесть туров? Это шесть игр. Поживем — увидим. Готов ли «Локомотив» бороться за чемпионство? Думаю, что не готов. Во-первых, нет глубины состава. Во-вторых, после перерыва в чемпионате будет очень много преображений во всех командах. Семак — очень опытный тренер. А Галактионова я не считаю таковым», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Следующий матч в чемпионате России «Локомотив» проведет дома 1 сентября против «Краснодара», начало — в 19.45 по московскому времени.