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Смородская не видит позитива в трансфере Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»: «Нужно строить команду, а не заниматься пиаром!»

Смородская не видит позитива в трансфере Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» трансферы Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов».

«Не вижу ничего выдающегося в этих трансферах. Пиняев один из главных талантов страны? Это да, но смотря с чем сравнивать. Я никакого позитива не вижу. Нужно строить команду, а не заниматься пиаром», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее стало известно, что Пиняев и Глушенков подписали 4-летние контракты. Сергей будет выступать под номером 19, а Максим — 15-м.

Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Ольга Смородская
5
5
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