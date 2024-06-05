Смородская не видит прогресса в работе Галактионова с «Локомотивом»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о продлении железнодорожниками контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым до сезона-2025/26.

«Это решение руководства. Я не вижу прогресса в работе Галактионова, но поживем — увидим. Клуб так решил, так тому и быть. Однако я не считаю, что команда сможет спрогрессировать с Михаилом в следующем сезоне», — сказала Смородская «СЭ».

«Локомотив» под руководством Галактионова занял четвертое место в РПЛ в сезоне-2023/24.

Денис Сафронов