Смородская не ждет ничего хорошего от возможного назначения Давидса помощником Циннбауэра: «Зачем два иностранца?»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о том, что Фадлу Давидс может стать помощником Йозефа Циннбауэра в «Локомотиве».

«Я думаю, что это неправильное назначение. Не ко времени и не по теме. Ужасно все, что творится в «Локомотиве». Зачем еще один иностранный специалист? Этот не справляется, еще второго? Ни сном ни духом, не зная, что такое РПЛ? Зачем два иностранца? Если они вместе работали, то это еще хоть как-то можно объяснить. Но ничего хорошего от этого не жду», — сказала Смородская «СЭ».

Давидс уже работал помощником Циннбауэра в южноафриканском «Орландо Пайретс» с декабря 2019 по август 2021 года, когда немец ушел из клуба. Сам Давидс покинул команду в июне 2022 года.

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками после 10 туров сезона-2022/23.