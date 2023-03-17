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Смородская о словах Фернандеша: «Шпионили за ним? Нам что, делать больше нечего!?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова экс-полузащитника железнодорожников Мануэла Фернандеша о бывшей руководительнице.

17 марта Фернандеш заявил, что Смородская заставляла делать его рандомные анализы крови, а ее люди шпионили за игроком.

«Не хочу в этом копаться. Но никакие рандомные анализы крови он не делал! Шпионили за ним? Нам что, делать больше нечего!? Один раз, когда он не явился на тренировку, к нему поехали и на этом все», — сказала Смородская «СЭ».

Португальский полузащитник выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 годы. В сезоне 2017/18 он стал чемпионом России в составе красно-зеленых.

Мануэл Фернандеш
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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