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Сегодня, 06:27

Смородская оценила будущее Дзюбы в «Локомотиве»

Виктория Кравченко
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что думает о будущем форварда Артема Дзюбы. Она считает, что сезон-2023/24 может стать последним для Дзюбы в РПЛ.

«Можно ли сказать, что этот сезон — последний для Дзюбы в РПЛ? Наверное, так и будет. Смысла продлевать его контракт с «Локомотивом» не вижу, лучше отпустить. Тогда, когда это было нужно, Артем принес огромную пользу, но сейчас уже в нем нет необходимости. Может, конечно, кто-то Дзюбу и возьмет здесь, но захочет ли он сам? Возможно, пойдет к Слуцкому в Китай», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провел за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Его соглашение истекает этим летом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-navernoe-e-tot-sezon-poslednij-dlya-dzyuby-v-rpl/
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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