Смородская: «Возвращение пива на стадионы станет для них новым импульсом для заработка»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об идее возвращения пива на футбольные стадионы.

«Я двумя руками за инициативу о пиве на стадионах! Считаю этот шаг абсолютно логичным и правильным. Еще в будущем алкогольные компании могут стать спонсорами нашего футбола.

Клубам РПЛ в последнее время стало сложно зарабатывать. Возвращение пива на стадионы станет для них новым импульсом для заработка и поможет привлечь болельщиков на матчи», — цитирует Смородскую Sport24.