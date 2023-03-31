Смородская: «Возвращение пива на стадионы станет для них новым импульсом для заработка»

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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об идее возвращения пива на футбольные стадионы.
«Я двумя руками за инициативу о пиве на стадионах! Считаю этот шаг абсолютно логичным и правильным. Еще в будущем алкогольные компании могут стать спонсорами нашего футбола.
Клубам РПЛ в последнее время стало сложно зарабатывать. Возвращение пива на стадионы станет для них новым импульсом для заработка и поможет привлечь болельщиков на матчи», — цитирует Смородскую Sport24.
30 марта Александр Дюков на исполкоме РФС заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.