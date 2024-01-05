Смородская: «Спартак» — не претендент на чемпионство в этом сезоне»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила шансы «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Спартак» – не претендент на чемпионство в этом сезоне. У них не выстроена команда, которая способна выиграть чемпионат. Бывают матчи, где красно-белые смотрится хорошо, но этого не хватит, чтобы догнать «Зенит», «Краснодар» и «Динамо», – цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

После 18 туров «Спартак» идет на 5-м месте в турнирной таблице с 30 очками. Лидирует «Краснодар» – 38 очков.