Смородская: «Локомотив» сейчас близок к выздоровлению»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о состоянии клуба после смены руководства.

«Локомотив» сейчас стал гораздо лучше выглядеть. Клуб близок к выздоровлению, но о полном выздоровлении говорить рано. Поживем — увидим. Плохо отношусь к тому, что у важных игроков «Локомотива» один агент Павел Андреев. Он может влиять на все в клубе», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

В октябре 2022 года главный тренер Йозеф Цинбауэр и спортивный директор Томас Цорн покинули московский клуб после неудовлетворительных результатов команды. С ноября прошлого года железнодорожников возглавляет Михаил Галактионов.

По итогам сезона-2022/23 «Локомотив» набрал 45 очков в 30 матчах и занял 8-е место в чемпионате России.