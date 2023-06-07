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Смородская: «Локомотив» сейчас близок к выздоровлению»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о состоянии клуба после смены руководства.

«Локомотив» сейчас стал гораздо лучше выглядеть. Клуб близок к выздоровлению, но о полном выздоровлении говорить рано. Поживем — увидим. Плохо отношусь к тому, что у важных игроков «Локомотива» один агент Павел Андреев. Он может влиять на все в клубе», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

В октябре 2022 года главный тренер Йозеф Цинбауэр и спортивный директор Томас Цорн покинули московский клуб после неудовлетворительных результатов команды. С ноября прошлого года железнодорожников возглавляет Михаил Галактионов.

По итогам сезона-2022/23 «Локомотив» набрал 45 очков в 30 матчах и занял 8-е место в чемпионате России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-lokomotiv-blizok-k-vy-zdorovleniyu-ploho-chto-u-vazhny-h-igrokov-odin-agent-pavel-andreev/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
0
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