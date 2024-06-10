Смородская оценила трансфер Воробьева в «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала переход форварда «Оренбурга» Дмитрия Воробьева в московский клуб.

«Трансфер Воробьева? Пока особого усиления я в нем не вижу. Лучше ли он Дзюбы? Это не критерий. Здесь много моментов: какую роль играет Дзюба как нападающий, какую — Воробьев, кому сколько лет и так далее. Это совершенно разные футболисты. Абсолютно. А по принципу «полезнее, чем было» игроков не покупают», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

«Локомотив» объявил о трансфере 26-летнего форварда 10 июня. Он подписал контракт на три года.

В завершившемся сезоне футболист провел 31 матч за «Оренбург» во всех турнирах и отметился 8 голами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.