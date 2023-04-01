Смородская: «Дзюба уже наиграл на продление контракта»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о выступлении нападающего Артема Дзюбы в первых матчах за железнодорожников.

34-летний форвард отметился дублем в матче 21-го тура РПЛ против «Пари НН» (4:0).

«Дзюба уже наиграл на продление контракта. Но я бы не сказала, что «Локомотив» выбирается из низа турнирной таблицы только благодаря Дзюбе. Тут и Артем, на которого стали играть, и постановка игры — целая серия удачно сложившихся обстоятельств», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона.