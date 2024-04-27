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Сегодня, 13:37

Смородская опровергла информацию о конфликте с депутатом: «Никому в жизни не давала пощечину»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» слова блогера и друга Василия Уткина Вити Кравченко, рассказавшего о ее конфликте с депутатом.

По словам Кравченко, во время ужина с Уткиным в одном из ресторанов Смородская «зарядила пощечину» депутату, который голосовал за закон «Димы Яковлева».

«Я никому в жизни не давала пощечину. Имела ли место быть такая встреча с депутатом, где я высказала ему что-то? Нет, ничего подобного не было», — сказала Смородская «СЭ».

Смородская занимала должность президента «Локомотива» с 2010 по 2016 год.

Футбол
Василий Уткин
Ольга Смородская
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