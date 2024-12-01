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Сегодня, 13:15

Смородская назвала выдумкой слова Йылмаза про украденный чемодан: «В Москве его не было, переговоры шли в Турции»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии «СЭ» отреагировала на слова экс-футболиста сборной Турции Бурака Йылмаза о том, что клуб во время переговоров в Москве присвоил его чемодан, чтобы не отпускать на родину.

«Не знаю истории про украденный чемодан. Это какая-то выдумка. Мы такими вещами никогда не занимались. Прятать чемодан... Какая-то глупость.

На самом деле, он очень хороший игрок, но боялся покинуть родную Турцию. Мы не смогли его уговорить. Но в Москве его не было, мы вели переговоры на сборах в Турции. У нас ничего не вышло и на этом мы расстались», — сказала Смородская «СЭ».

Форвард провела в составе сборной Турции 77 матчей и забил 31 гол, что является вторым результатом в истории команды после Хакана Шукюра (51 гол).

Бурак Йылмаз
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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