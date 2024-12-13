Сегодня, 15:14
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии «СЭ» отреагировала на заявление комментатора Геннадия Орлова о том, что Юрий Красножан был уволен из клуба за возможное участие в договорных матчах.
«Достали историю 100-летней давности. Мне неинтересно говорить об этой истории. Готова ли я опровергнуть слова Геннадия Орлова? Я не хочу с ним вообще полемизировать!» — сказала Смородская «СЭ».
Красножан возглавлял «Локомотив» в 2010-2011 годах. Смородская являлась президентом московского клуба с 2010 по 2016 год.
Дарик Агаларов