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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Смородская — о заявлении Орлова: «Не хочу с ним вообще полемизировать»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии «СЭ» отреагировала на заявление комментатора Геннадия Орлова о том, что Юрий Красножан был уволен из клуба за возможное участие в договорных матчах.

«Достали историю 100-летней давности. Мне неинтересно говорить об этой истории. Готова ли я опровергнуть слова Геннадия Орлова? Я не хочу с ним вообще полемизировать!» — сказала Смородская «СЭ».

Красножан возглавлял «Локомотив» в 2010-2011 годах. Смородская являлась президентом московского клуба с 2010 по 2016 год.

Дарик Агаларов

1
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
Ольга Смородская
Юрий Красножан
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