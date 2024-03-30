Смородская — об агентских выплатах «Локомотива»: «Колоссальные! Надо уменьшать на законодательном уровне»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» оценила сумму агентских выплат железнодорожников.

«Агентские выплаты абсолютно колоссальные, невероятно большие. Их надо уменьшать на законодательном уровне! Конечно, клубу плохо платить такие баснословные деньги. Да, агенты клубам не нужны, но без футбольных агентов не могут футболисты. Когда я была на посту, мы платили очень мало. Все прекрасно знали, что больше пяти процентов, положенных по закону, мы ни за что не заплатим. Абсолютно никого не волнует, каких там людей назначали в руководство — Плутников всяких, Цорнов... Это вообще ужас», — сказала Смородская «СЭ».

В 2023 «Локомотив» потратил 242 088 818 рублей на выплаты агентам футболистов.

Матч «Локомотив» — «Краснодар» пройдет 31 марта в Москве и начнется в 19:30 мск.