Смородская отреагировала на непристойный жест Соболева

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева, который получил красную карточку за непристойный жест в матче 28-го тура против ЦСКА (2:1).

«Предполагать, что происходит в голове у Соболева — неблагодарное дело. Откуда мне знать, о чем он думает? У нас вообще футболисты не семи пядей во лбу. Многие из-за этого погубили свою карьеру. Взять того же Кокорина. На футбольном поле надо играть в первую очередь головой, а потом уже другими частями тела», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».