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Сегодня, 06:38

Смородская отреагировала на непристойный жест Соболева

Виктория Кравченко
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева, который получил красную карточку за непристойный жест в матче 28-го тура против ЦСКА (2:1).

«Предполагать, что происходит в голове у Соболева — неблагодарное дело. Откуда мне знать, о чем он думает? У нас вообще футболисты не семи пядей во лбу. Многие из-за этого погубили свою карьеру. Взять того же Кокорина. На футбольном поле надо играть в первую очередь головой, а потом уже другими частями тела», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

На 69-й минуте Соболев после единоборства показал неприличный жест бразильцу. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев показал красные карточки Соболеву и Роше. Защитник красно-синих возмутился поведением соперника и повторил его жест в сторону Чельцова и похлопал самому главному судье.
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-u-nas-futbolisty-ne-semi-pyadej-vo-lbu-mnogie-iz-za-e-togo-pogubili-kar-eru/
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Ольга Смородская
0
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