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Сегодня, 19:15

Смородская: «8 миллионов евро — завышенная цена за Тикнизяна»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на новость о том, что защитник железнодорожников Наир Тикнизян может перейти в «Зенит» за 8 миллионов евро.

«Безусловно, 8 миллионов евро — завышенная цена за Тикнизяна. Вообще, сейчас какие-то безумные цифры называются для российских игроков. Очень завышенные цены, футболисты РПЛ столько не стоят», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Локомотив» в ближайшее время проведут раунд переговоров, чтобы договориться о сумме за Тикнизяна. По информации журналиста Ивана Карпова, московский клуб просит за переход защитника от 10 до 12 миллионов евро.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-8-mln-evro-zavy-shennaya-tsena-za-tiknizyana-kakie-to-bezumny-e-tsifry/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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