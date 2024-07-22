Смородская: «С такой игрой «Спартаку» удержаться бы в РПЛ»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на поражение «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре РПЛ.

«Хуже Абаскаля быть сложно, потому что он полтора года держался и такую муть намутил за это время. А здесь Станкович только пришел, но тоже, мне кажется, вообще понятия не имел, что такое тренерская работа. Такое вот у меня впечатление. Чего «Спартак» может добиться с нынешним составом? Рано об этом говорить. Тут вообще удержаться бы в РПЛ с такой наичудеснейшей и прекрасной игрой. Просто закачаешься!» — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

«Спартак» в следующем туре сыграет на выезде против «Химок», матч состоится 28 июля.