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Смородская: «Дзюба поможет «Акрону» сохранить прописку в РПЛ»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на предстоящий переход 36-летнего российского нападающего Артема Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

«Здорово, что Артем возвращается в РПЛ! Значит, он еще поиграет в футбол, поборется. Думаю, такой футболист, как Дзюба, поможет «Акрону» сохранить прописку в РПЛ. Много мячей он, наверное, уже не забьет, но какое-то количество голов точно будет», — сказала Смородская Metaratings.ru.

В четверг, 12 сентября, журналист Иван Карпов сообщил, что Дзюба близок к переходу в «Акрон». По информации источника, футболист 12 сентября пройдёт медосмотр и по его итогам подпишет с тольяттинцами контракт до конца сезона.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
ФК Акрон
Ольга Смородская

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