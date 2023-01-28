Смородская: «Думаю, уход Малкома не станет серьезным ударом для «Зенита»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на возможный переход нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Думаю, уход Малкома не станет серьезным ударом для «Зенита». У команды глубокий состав. Ничего страшного с «Зенитом» не произойдет, если Малком покинет клуб. Интрига в чемпионате не обострится, даже с уходом этого бразильца. Я вас в этом уверяю», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.