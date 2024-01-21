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Сегодня, 15:47

Смородская: «Не хочется видеть Миранчука в другом клубе РПЛ, лучше уехать в Европу»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что хавбеку железнодорожников Антону Миранчуку нужно пробовать свои силы в европейском чемпионате.

«Миранчук немного зачах в «Локомотиве». Видимо, там делают ставку на других игроков. В своей лучшей форме Антон усилит любой российский клуб. Но лучше пусть пробует уехать в Европу. Не хочется видеть Антона в другом клубе РПЛ. Смена чемпионата может помочь ему найти свою лучшую игру», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. В этом сезоне 28-летний футболист провел за железнодорожников 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его брат-близнец Алексей на данный момент играет в «Аталанте».

«Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко за 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-ne-hochetsya-videt-miranchuka-v-drugom-klube-rpl-luchshe-uehat-v-evropu/
Антон Миранчук
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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