Смородская: «Галактионову не хватает опыта. Он не знает, что делать с игроками»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» подвела итоги матча 25-го тура РПЛ между «Рубином» и железнодорожниками (1:1).

«Тяжело будет «Локомотиву» выбраться из этой полосы неудач. Галактионову не хватает опыта. Он не знает, что делать с игроками. Они играют, как могут, как умеют. Ничему новому он их не научил. Есть какие-то положительные моменты, без них было бы совсем как в «Спартаке». Я думаю, что для «Локомотива» уже нет никакой разницы, как они закончат этот сезон. Для них никакого хорошего результата не будет», — сказала Смородская «СЭ».

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах. «Рубин» идет девятым с 33 очками.