Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:19

Смородская: «Спартак» не будет претендовать на медали РПЛ, если Абаскаля не уволят»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила шансы «Спартака» на борьбу за медали РПЛ в сезоне-2023/24.

«Будет ли «Спартак» претендовать на медали РПЛ в этом сезоне? Если Абаскаля не уволят до зимней паузы, то не будет. Возможно, они будут в пятерке, но в тройку призеров с такой нестабильной игрой не войдут, наверное. Работа Абаскаля в «Спартаке» пока не впечатляет, результата никакого я не вижу, поэтому и ждать от них чуда не приходится», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

После 16 туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Лидером является «Зенит» с 33 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-spartak-ne-budet-pretendovat-na-medali-rpl-esli-abaskalya-ne-uvolyat/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Ольга Смородская
7
Обсудить
Читайте также
Перри покинет «Чикаго» на фоне слухов о его романе с мамой Бедарда
«Чикаго» выставил Перри на драфт отказов и сделал заявление о причинах разрыва
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Булыкин предположил, стоит ли «Локомотиву» рассмотреть кандидатуру Черчесова на замену Галактионову
Зиньковский заявил, что стал чувствовать себя в «Спартаке» более уверенно
Защитник «Балтики» Сото назвал матч со «Спартаком» самым странным в своей карьере
Билялетдинов: «Пусть Галактионов работает в «Локомотиве», нет оснований его увольнять»
Иванов назвал неожиданным включение Ишкова и Дмитриева в число номинантов на премию «Первая пятерка»
Защитник «Балтики» Сото: «Мы доверяем Игнашевичу, результат придет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Динияр Билялетдинов признался, что с годами пожалел об уходе из «Эвертона»

Защитник «Балтики» Сото назвал матч со «Спартаком» самым странным в своей карьере