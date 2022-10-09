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Сегодня, 12:56

Смородская — об увольнении Цорна и Циннбауэра: «Решение половинчатое. Надо было обязательно уволить Леонченко»

Смородская поделился мнением об увольнении Цорна и Циннбауэра
Дмитрий Барулев

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала новость об увольнении спортивного директора железнодорожников Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Для меня очевидно, что это надо было делать давно, что они задержали с этим решением. Решение половинчатое. Надо было обязательно уволить Леонченко, который ничего не делал в клубе. Вопрос по Плутнику остался открытым. В провале клуба виновато руководство. Кандидаты на освободившиеся посты? Надо выбирать человека, который умеет собрать команду в кучу и повести за собой. Это умеют не все кандидаты, о которых пишет пресса», — сказала Смородская «СЭ».

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, расположившись на 14-й позиции с 9 очками. Отрыв железнодорожников от зоны прямого вылета в первую лигу составляет одно очко.

ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
Ольга Смородская
Томас Цорн
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4
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