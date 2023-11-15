Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:27

Смородская подвела итоги первого круга чемпионата России

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о результатах первого круга чемпионата России.

- Первый круг прошел для «Локомотива» неплохо. Могло быть хуже. Для «Зенита» тоже ничего страшного не произошло. «Краснодар» поздравляю с успехом. Но выиграть первый круг — не значит выиграть весь чемпионат.

Что касается «Спартака», пока там работает Абаскаль, ничего хорошего не будет, - цитирует Смородскую "РБ Спорт".

По итогам первых 15 туров в РПЛ лидирует «Краснодар». На два очка от него отстает «Зенит», третьим в таблице располагается «Динамо». Затем идут «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».

 
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-poka-abaskal-rabotaet-v-spartake-nichego-horoshego-tam-ne-budet/
2
0
Читайте также
«Просто коммерческий турнир». Почему Игры дружбы — это не альтернативная Олимпиада
«С детства люблю силовые приемы и драки». Интервью российского защитника, остановившего Макдэвида
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Футболисты «Зенита» Марио Фернандес и Васильев не сыграют с «Сочи»
Мостовой считает, что у «Краснодара» будет преимущество над «Зенитом» во второй половине сезона РПЛ
Кучугура: «Надеюсь, «Краснодар» не отдаст первое место»
Артига: «Абаскаль уже не повторит судьбу Эмери в России»
Шишкин: «Перестановки в составе «Спартака» можно «мусолить» бесконечно, но Абаскаль все сказал»
Гранат: «Здорово, что «Динамо» на третьем месте, но можно было выступить еще лучше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

Титов считает Бабича лучшим трансфером «Спартака» в летнее окно