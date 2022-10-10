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Сегодня, 15:50

Смородская предложила кандидатуру Карпина на пост главного тренера «Локомотива»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что Юрий Семин может возглавить клуб.

«Считаю, что главным тренером должен быть не Семин, а другой специалист. Кого бы я выделила на должность главного тренера «Локомотива»? Это ничего не изменит, но скажу, — Карпина!» — сказала Смородская «СЭ».

75-летний специалист возглавлял железнодорожников четыре раза: с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год.

«Ростов» под руководством Валерия Карпина после 12 туров РПЛ идет на втором месте в турнирной таблице.

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре объявил об уходе Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
Юрий Семин
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