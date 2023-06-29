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Смородская: «Зенит» захочет провести весь чемпионат без единого поражения, интриги в борьбе за титул нет»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что в предстоящем сезоне «Зенит» захочет пройти весь чемпионат без единого поражения.

«Интрига есть в том, сумеет ли «Зенит» провести весь чемпионат без единого поражения. А интриги в борьбе за титул нет. Сезон без единого поражения — интересный вызов для «Зенита», думаю, они захотят это сделать, но будет очень сложно», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

По итогам сезона-2022/23 клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Первый тур нового сезона РПЛ пройдет с 21 по 23 июля. Сине-бело-голубые на выезде сыграют против «Пари НН».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-zenit-zahochet-projti-sezon-bez-edinogo-porazheniya-intrigi-v-bor-be-za-titul-net/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Ольга Смородская
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