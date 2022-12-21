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Сегодня, 11:50

Смородская — об уходе Едвая из «Локо»: «Руководство расчищает поляну для новых трансферов»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что защитник железнодорожников Тин Едвай на правах аренды перейдет в футбольный клуб «Аль-Айн».

«В уходе Едвая абсолютно нет никакой потери для «Локомотива». Защитник он слабый! Не вижу никакой потери в этом. Сам игрок говорил, что так не поступит? Сейчас это не имеет никакого значения. Чем сейчас занят «Локомотив»? Клуб делает много трансферов хороших и разных, чтобы якобы исправить ситуацию. Но мне так не кажется... Это второй виток предыдущего руководства. Они начали с того, что расчищают поляну для новых трансферов», — сказала Смородская «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 27-летний хорватский игрок провел 14 матчей, получив 3 желтые карточки.

Тин Едвай. Едвай перешел из «Локомотива» в «Аль-Айн» на правах платной аренды с возможностью выкупа

Тин Едвай
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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