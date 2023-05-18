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18 мая, 20:07

Смородская прокомментировал возможное назначение Николича в «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировал возможное назначение Марко Николича в «Динамо».

«Для РПЛ Николич — топ-тренер, он сильнее 80% ныне работающих специалистов. Для «Динамо» сейчас лучше варианта не найти, надо брать», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду будет готовить Павел Алпатов.

По информации «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич. Он должен возглавить клуб летом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-dlya-rpl-nikolich-top-trener-on-sil-nee-80-ny-ne-rabotayushhih-spetsialistov/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
Ольга Смородская
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