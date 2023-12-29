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Сегодня, 02:35

Смородская: «Краснодару» может не хватить опыта, а «Зенит» прекрасно умеет догонять»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала чемпионскую гонку в чемпионате России.

«Не могу сказать, что лидерство в турнирной таблице дает какие-то преференции «Краснодару» в борьбе за чемпионство. Им может не хватить опыта, а «Зенит» прекрасно умеет догонять. Команда Ивича уже теряла солидное преимущество по ходу сезона, такая ситуация может повториться», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на 2 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-krasnodaru-dlya-titula-mozhet-ne-hvatit-opy-ta-zenit-umeet-dogonyat/
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
Ольга Смородская
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