Смородская — о назначении Галактионова в «Локомотив»: «Чем он выдающийся? Ничем»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение Михаила Галактионова главным тренером железнодорожников.

«А что это за тренер? Чем он выдающийся? Ничем», — цитирует Vprognoze Смородскую.

«Локомотив» назначил Михаила Галактионова главным тренером команды 13 ноября. До этого специалист работал в «Нижнем Новгороде».

После 17 туров РПЛ-2022/23 «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице с 13 очками.