Смородская: «Тикнизян — точно не потеря для сборной России»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение защитника железнодорожников Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении.

«Тикнизян — точно не потеря для сборной России, — цитирует «РБ Спорт» Смородскую. — Сделал выбор и сделал, это его решение. У нас игроков его уровня очень много. А уровень этот, честно говоря, не самый высокий. Он же не был вызван ни разу в основную сборную, поэтому здесь даже не о чем рассуждать. Для сборной России его выбор ничего не изменит».

23-летний защитник вызван в сборную Армении на предстоящий матч квалификации Евро-2024 против сборной Турции, который пройдет 25 марта.

В текущем сезоне Тикнизян принял участие в 25 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.