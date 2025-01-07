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Сегодня, 07:13

Смородская против возвращения Промеса в «Спартак»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает недопустимым возвращение нападающего Квинси Промеса в «Спартак».

«Я считаю, что возвращение Промеса в «Спартак» — недопустимая вещь. Его суд признал виновным, и я категорически против! Суд принял решение, что он виновен, — это преступник, вы понимаете? Мы понесем не только репутационные риски, но и самое главное — зачем нам собирать преступников в России? Я не понимаю, это очень глупо... Если бы меня спросили, я бы была категорически против», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

33-летний Промес выступал за московский «Спартак» с 2014 по 2018, а также с 2021 по 2024 год.
Источник: «РБ Спорт»
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Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская
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