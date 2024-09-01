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Сегодня, 21:56

Смородская: «Чем игрокам «Зенита» не угодил Соболев?»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская осудила поведение игроков «Зенита», которые якобы отказались сидеть с новичком команды Александром Соболевым рядом в раздевалке.

«Я, конечно, не знаю, с кем сидеть Соболеву рядом и кто поименно отказался, но это вообще безобразие и невозможная глупость. Что они лезут-то не на свою поляну? Соболев им не угодил? Плохой товарищ? Безобразие. Я осуждаю такое поведение», — заявила Смородская «РБ Спорт».

По информации Евро-футбол.ру, подобный инцидент действительно произошел в раздевалке, но носил шуточный характер. А председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев подчеркнул, что проблем в раздевалке у команды нет.

«Зенит» объявил о переходе Соболева 30 августа. 27-летний нападающий подписал контракт по схеме 3+1. Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

Александр Соболев. Соболев ушел, но эмоций нет. «Спартак» захотел продать его еще после майского конфликта со Слишковичем

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
ФК Зенит
Ольга Смородская
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