Смородская: «Изидор забил в дебютном матче за «Зенит». Как можно было конкуренту сделать такой подарок?»

Сегодня, 22:03
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» поражение железнодорожников от «Оренбурга» (0:2) в матче 8-го тура РПЛ.
«Локомотив» отдал Изидора в «Зенит», и там он забил в первом же матче, а сам «Локомотив» проигрывает «Оренбургу». Понять логику невозможно. Но тут вопрос в том, что Изидор не хотел играть за «Локомотив». Я думаю, что это вынужденная продажа. Когда футболист не хочет играть, с ним ничего не сделаешь. Я все думаю, как можно было конкуренту сделать такой подарок? Чем они думают? Ульянов, Галактионов — все там хороши. В «Локомотиве» явно тяжелый кризис. Видно по игре. «Оренбург» — не та команда, которую нельзя победить", — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
9 сентября «Зенит» арендовал Вильсона Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. В воскресенье, 17 сентября 23-летний француз забил в дебютном за петербуржцев матче против «Рубина» (3:0).
«Локомотив» после поражения от «Оренбурга» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. В следующем, 9-м туре железнодорожники сыграют против «Зенита» на выезде, встреча пройдет 24 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|0 : 0
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 3
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|0 : 2