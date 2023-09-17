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Сегодня, 22:03

Смородская: «Изидор забил в дебютном матче за «Зенит». Как можно было конкуренту сделать такой подарок?»

Вильсон Изидор.
Фото ФК «Зенит»
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» поражение железнодорожников от «Оренбурга» (0:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«Локомотив» отдал Изидора в «Зенит», и там он забил в первом же матче, а сам «Локомотив» проигрывает «Оренбургу». Понять логику невозможно. Но тут вопрос в том, что Изидор не хотел играть за «Локомотив». Я думаю, что это вынужденная продажа. Когда футболист не хочет играть, с ним ничего не сделаешь. Я все думаю, как можно было конкуренту сделать такой подарок? Чем они думают? Ульянов, Галактионов — все там хороши. В «Локомотиве» явно тяжелый кризис. Видно по игре. «Оренбург» — не та команда, которую нельзя победить", — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

9 сентября «Зенит» арендовал Вильсона Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. В воскресенье, 17 сентября 23-летний француз забил в дебютном за петербуржцев матче против «Рубина» (3:0).

«Локомотив» после поражения от «Оренбурга» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. В следующем, 9-м туре железнодорожники сыграют против «Зенита» на выезде, встреча пройдет 24 сентября.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Ольга Смородская
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 0 : 3
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 0 : 2
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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