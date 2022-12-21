Смородская раскритиковала возможный переход Пиняева в «Локомотив»: «А он у нас выдающийся футболист что ли?»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала информацию о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в московскую команду.

«Трансфер Пиняева в «Локомотив»? А он у нас выдающийся футболист что ли? Пока Сергей никак себя не показал. «Локомотив» — топовая команда, раньше всегда была таковой. Но Пиняев — молодой парень! В череде трансферов, может, смотрелся неплохо, но пока я не вижу ничего достойного из трансферов клуба», — сказала Смородская «СЭ».

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.